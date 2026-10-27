(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Diventa più numerosa òa flotta europea Galileo, il sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo, e passa da 12 a 16 satelliti di seconda generazione: l'Agenzia Spaziale Europea ha infatti esteso i contratti già in essere per la realizzazione di altri quattro satelliti, garantendo così la continuità a lungo termine della costellazione di Commissione Europea, Esa e Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale (Euspa). I nuovi satelliti si affiancheranno ai 38 di prima generazione, tutti già lanciati ad eccezione di quattro.

"Con questi contratti - dichiara Laurent Jaffart, direttore dell'Esa per la Resilienza, la Navigazione e la Connettività - l'Esa e l'industria europea salvaguardano la continuità dei servizi europei di navigazione satellitare, rispondono alle esigenze in continua evoluzione degli utenti e rafforzano l'autonomia strategica dell'Europa".

L'estensione dei contratti riguarda le due aziende capocommessa del programma Galileo di seconda generazione (G2): Thales Alenia Space Italia (joint venture tra Thales al 67% e Leonardo al 33%), e la tedesca Airbus Defence and Space, già impegnate dal 2021 nella costruzione di sei satelliti G2 ciascuna. Lo sviluppo di questi primi 12 satelliti è già in fase avanzata e il primo lancio è previsto per il 2028. La consegna dei quattro satelliti aggiuntivi è invece prevista nel 2031, con un lancio programmato subito dopo.

"Questo programma rappresenta un pilastro dell'autonomia strategica europea e contribuirà a definire il futuro dei servizi di navigazione satellitare per i decenni a venire", afferma Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space. "Questo nuovo traguardo - aggiunge Giampiero Di Paolo, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia - consolida la nostra posizione all'avanguardia nella navigazione spaziale europea". (ANSA).

