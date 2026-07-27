Una densa coltre di fumo grigio avvolge la Spagna centro-occidentale, mentre il fronte del fuoco avanza a ovest di Madrid lasciando dietro di sé profonde cicatrici: questo lo scenario drammatico immortalato domenica 26 luglio dai satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, che in questi giorni ha attivato la componente di mappatura rapida del Servizio di Gestione delle Emergenze (Copernicus Emergency Management Service, Cems) per supportare il monitoraggio e la gestione degli incendi.

"Due fronti di fuoco rappresentano attualmente la massima priorità", si legge sul sito di Copernicus. "Il primo, a ovest di Madrid (IFSierraOeste), si è formato quando diversi incendi, iniziati nei pressi di Almorox, Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, si sono uniti in un unico grande incendio che ha interessato oltre 27.000 ettari. Il secondo (IFVallDUixó) si trova nella provincia di Castellón, nei pressi di La Vall d'Uixó, a circa 50 chilometri a nord di Valencia. Oltre 100.000 persone sono state evacuate o invitate a rimanere in casa nelle regioni colpite. Centinaia di vigili del fuoco, personale dell'Unità militare di emergenza, aerei e elicotteri sono stati dispiegati per contenere gli incendi".



L'immagine acquisita il 26 luglio da Sentinel-3 mostra una densa coltre di fumo grigio che si diffonde sulla Spagna centrale e occidentale. Il riquadro mostra invece un ingrandimento del fronte di fuoco attivo nel settore orientale dell'IFSierraOeste, a ovest di Madrid, ripreso da Sentinel-2.

