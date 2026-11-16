Dopo il caos dei voliattribuito all'obsolescenza delle infrastrutture, gliStati Unitirischiano ora un'altra gravecrisi dovuta all'arretratezza dellarete elettricanazionale. A dirlo sono alcuni esperti di politica energetica della Carnegie Mellon University e dell'Università della California a San Diego, in un articolo pubblicato sulla rivista Science.



Con l'aumentodelladomanda dielettricità negliStati Uniti- spinto dall'elettrificazione dei trasporti, dall'industria pesante e dalla rapida espansione dei data center - larete elettrica nazionalenon riesce a tenere il passo. Secondo gli autori dell'articolo, gli Stati Uniti si trovano ad affrontareuno dei più critici colli di bottigliaal mondo nellatrasmissione di energia elettrica.



Nonostante sia dimostrato chereti ampie e interconnesseriducano i costiper i consumatori e prevengano blackout catastrofici,negli ultimi cinque annigliStati Unitihannorealizzato solo circa circa800 chilometridilinee di trasmissione ad alta tensione all'anno. Si tratta appena del10% degli8.000 chilometri annuiche, secondo gli studi, sarebberonecessari pertriplicare la reteentro il2050 e soddisfare ilfuturo fabbisogno energetico. Gli esperti spiegano che il problema principale non è di natura tecnologica, bensì legato a un panorama politico e normativo frammentato, che conferisce ampi poteri di veto a diversi attori a livello locale, statale e regionale.



Nell'articolo viene dunqueproposto unpiano d'azioneche prevede, tra le altre cose, l'impiego ditecnologie avanzatee l'istituzione di unaCommissione presidenziale-congressualesulleinfrastrutture di trasmissione per superare decenni di stallo normativo.

Gli autori dell'articolo concludono checontinuare a procedere in modo disordinatocon l'attuale sistema frammentatonon consentiràdirisolvere la crisi, con il rischio di causaredanni a lungo termineall'economia nazionale e all'affidabilità del sistema elettrico.

