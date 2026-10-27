Hypatia, unapiccola pietra scuradiorigine extraterrestre, rinvenuta neldeserto egiziano, potrebbe conservare tracce di materiali risalenti aglialbori del Sistema Solareo a un periodo precedente la sua formazione, e raccontarne unastoria inattesa. E' quanto emerge dallo studio sul campione, che porta il nome della matematica, astronoma e filosofa greca a capo della scuola neoplatonica di Alessandria nel IV Secolo d.C. La ricerca è pubblicata sulla rivista Space Science Reviews da Luca Bindi, dell'Università di Firenze, anche presidente del consiglio scientifico della Fondazione Parsec, e Marco Morelli, del Museo italiano di Scienze planetarie - Fondazione Parsec e associato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, assieme a Marco A.G. Andreoli della University of the Witwatersrand (Sudafrica).



Dalla ricerca è emerso che Hypatia hacaratteristiche difficili da ricondurre ai gruppi di meteoriti conosciute: è composta prevalentemente dacarbonio, èquasi priva di silicati(i minerali più abbondanti nella crosta terrestre) e presenta unastruttura ricca di diamante. "Hypatia - si legge nell'articolo - rappresentaun casodi studiounico erivoluzionario incosmochimica, chemette in discussione le ipotesi fondamentalisullanatura e ladiversità deimateriali solidinelSistema solare primordiale".

Ricostruendo e valutando le evidenze mineralogiche, chimiche e isotopiche disponibili per confrontare le diverse ipotesi sulla sua origine,l'interpretazione proposta dai ricercatoriè che Hypatia si siaformata dall'aggregazione di polveri eterogenee, in larga parte diorigine interstellare, nelleprime fasi del Sistema solare. Successiviimpatti tra corpi solidi protoplanetari in formazione avrebberotrasformato parte delcarbonio indiamante, senza cancellare del tutto le differenze conservate al suo interno.

Si tratta, osservano gli autori della ricerca, di un modello scientifico che cerca di spiegare l'insieme delle osservazioni, mala storia precisa della pietra resta oggetto di ricerca.



"Il caso di Hypatia - osservano i ricercatori -suggerisce che imateriali da cui si èformato il Sistema solarefossero assaidiversi rispetto a quanto è possibile ricavare dallo studio dellemeteoriti arrivate fino a noi. Aggregati ricchi di carbonio e fragili potrebbero essere stati più diffusi in passato, ma proprio la loro fragilità sarebbe alla base della minore possibilità di conservarsi".