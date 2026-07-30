E' l'emissione di bolledigasche permette aicapodoglididormirein una singolareposizione verticale, appenasotto la superficie dell'oceano: lo dimostra uno studio pubblicato su Journal of Experimental Biology dai ricercatori dell’Università di St Andrews in Scozia e dell’Università di Neuchatel in Svizzera.

I capodogli sono gli unici cetaceinoti perriposarein posizioneverticale.Si ritiene che questa postura consenta loro di dormire in modo efficace,proteggendolidall’azione delleondein superficie e, allo stesso tempo,evitandoildispendio energeticonecessario perimmergersia profondità maggiori. Finora, tuttavia, non era chiaro come riuscissero a mantenere la loro posizioneappena sotto la superficie del mare.

I ricercatori sono riusciti a raccogliere dati applicando piccoli dispositivi di rilevamento dotati diventosesuldorsodi alcuni capodogli allargo delle coste norvegesi. I dispositivi hanno registrato suoni e movimenti tridimensionali degli animali. Le registrazioni hanno rilevato chiaramente isuoni prodotti dallebolle, mentre i dati suimovimenti sono stati utilizzati per creare unasimulazione basata sulla densità dei tessuti,sullaresistenzaesercitata dall’acquae sui volumi di gas presenti nelcorpodegli animali.

I risultati dello studio hanno confermato che ilrilascio di bolle contribuiscearidurrela naturalegalleggiabilitàdei capodogli, consentendo loro dirimanere immersi durante il riposo. Inoltre, i dati raccolti indicano che i capodogli iniziano leimmersioni dedicate al riposo con un volume di gasnei polmoniinferiore rispettoa quello utilizzato durante le immersioni profondealla ricerca di cibo. I ricercatori ipotizzano che il rilascio di bolle possa essere legato alla fuoriuscita di anidride carbonica o azoto dai tessuti verso i polmoni: questo comportamento potrebbe quindi avere implicazioni anche per gli scambi gassosi legati al metabolismo.