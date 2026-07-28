Eranomolto più alti del previsto, fino aun metro e 80 centimetri, pesavano circa75 chilie avevano una strutturasociale complessa: è l'identikitinedito dei cugini degli esseri umanivissuti 1,43 milioni di anni fa, ricostruito sulla base di21 impronte fossililasciate inKenya, lungo quelle che erano le rive di un antico lago. Pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, la ricerca è stata coordinata a Kevin Hatala, della Chatham University a Pittsburgh e dell'Istituto tedesco Max Planck a Lipsia.



Scoperte alcuni anni fa, le impronte, sono stateanalizzate adesso con tecniche moderne. E' emerso così cheappartenevano ai cugini dell'uomovissuti al fianco dell'Homo erectus e chiamatiParanthropus boisei, dei quali finora si conoscevano solo pochi frammenti di osso.



"Ledimensioni delle impronteindicanodimensioni corporee simili a quelle umane: fino a 1,8 metri di altezza e circa 75 chilogrammi di peso", ha detto Hatala presentando i nuovi dati e mettendo così in discussione gli studi precedenti. Questi ultimi ritenevano infatti che questa specia di ominidi fosse molto più piccola rispetto al genere homo. Le 21 impronte scoperte su quelle che un tempo erano rive fangose appartengono aotto individuimaschi adulti, che si stavanospostando in gruppo, e che probabilmente "avevano unacomplessa struttura sociale", ha osservato Neil Roach, dell'Università di Harvard e tra i coautori dello studio. "Potrebbero aver vissuto in grandi gruppi, nei quali i maschi - ha aggiunto - competevano per le femmine, ma a volte si tolleravano a vicenda per sicurezza in un ambiente pericoloso".



Un altro dettaglio importante è che le impronte risalgono a 1,43 milioni di anni fa, una datazione che coincide quasi perfettamente con ritrovamenti di Homo erectus, circostanza che fa immaginare come le due specie abbiamo convissuto a lungo fianco a fianco.