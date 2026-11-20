Igatti usano ilmiagolio perattirare l'attenzione degli umaniechiedere il loroaiuto quando si trovano in difficoltànel risolvere un problema. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Animal Behaviour dai ricercatori dell'Università di San Paolo in Brasile.



Chi conosce igatti sa chemiagolano spessoin presenza degli esseri umani, mentre lo fannoraramente in presenza di altri gatti. Inoltre, irandagi miagolano molto menorispetto a quelli domestici, il che suggerisce che il comportamento sia strettamente legato alla vicinanza con l'uomo.

Per capire loscopo di questa forma di comunicazione, i ricercatori hanno condotto unesperimento di citizen science(scienza partecipativa) che ha coinvolto38 gatti domesticistudiati nelle loro case insieme agli esseri umani. A ciascun felino è stato presentato un contenitore di plastica forato che nascondeva un bocconcino: l'animale poteva sentirne l'odore, ma aveva necessariamente bisogno dell'aiuto del proprietario per aprire la scatola. I ricercatori hanno quindi osservato cosa accadeva nell'arco di un minuto quando il proprietario era presente oppure fuori dalla stanza.



Irisultati dimostrano che i gatti diventavano particolarmente chiacchieroniin presenza degli esseri umani: si sono registrati in media86 miagolii contro i 20 emessi in solitudine. Un'analisi statisticaha rivelato che laprobabilità di miagolareeraoltre 16 volte superiorequando un essere umano si trovava nella stanza. Spesso i gatti rivolgevano il loro sguardo verso l'umano e poi al contenitore del cibo: un gesto che appariva chiaramente come una richiesta di intervento per aprire la scatola. In assenza del proprietario, invece, i gatti tendevano a restare immobili, fissando la porta.



"Il fatto che lamaggior parte dei miagoliiregistrati nel nostro studio fosserivolta a un destinatario- osservano i ricercatori - indica che i gatti non stavano semplicemente emettendo suoni nell'ambiente, masi stavano rivolgendo a un interlocutore specifico; un comportamento coerente con una comunicazione mirata a un destinatario preciso".