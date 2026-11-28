Bastano le primenote di una chitarra elettrica o l'accenno di unritmo scandito da una batteria per farriaffiorare memorie chepensiamo essere estremamentepersonali. Una nuova ricerca mostra che non è così: in realtà, iricordi evocati dallecanzoni sono sorprendentementesimili da persona a persona, edipendono quasi esclusivamente dal genere musicale e daldecenniodiappartenenzadelbrano. È ciò che emerge dallo studio dell'Università di Princeton pubblicato sulla rivista Pnas dell'Accademia nazionale delle scienze americana, che mette in luce una tipologia di ricordi spesso trascurata dalla ricerca che si occupa di memoria.

I ricercatori coordinati da Lisa Margulis hanno fatto ascoltare ai partecipanti frammenti di 30 secondi di brani pop, country e hip-hop che in passato avevano raggiunto le vette delle classifiche. Alcune canzoni risalivano al periodo dell'adolescenza dei partecipanti stessi, mentre altre a quello dell'adolescenza dei loro genitori. Le persone hanno poi descritto i ricordi che i brani hanno rievocato: è emerso che quelli appartenenti allo stesso genere musicale o allo stesso periodo generano costantemente ricordi molto simili tra loro.

La spiegazione, secondo gli autori dello studio, sta nel fatto che lamusica è legata a un tipo dimemoria diversa,a metà stradatra i ricordi autobiograficiindividuali e la memoria collettiva, cioè il ricordo condiviso di eventi pubblici significativi. In pratica, i ricordi quotidiani appartengono spesso a 'copioni condivisi' su ciò che accade in determinati momenti e contesti, come un viaggio in auto o un matrimonio, e tali copioni includono anche il tipo di musica appropriato ai vari momenti. Dunque, anche nel caso di brani meno noti, l'ascolto può richiamare alla mente uno stesso copione.