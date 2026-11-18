Ipotentissimi ventiemessi daibuchi neri supermassiccisono al centro di unparadosso: viaggiano a oltre60mila chilometri al secondo, pari a circaun quinto della velocità della luce, eppure il loroimpatto sulle galassieche li ospitano sembra verificarsi alrallentatore. Lo hanno scoperto due studi guidati da Pierpaolo Condò di Università di Roma Tor Vergata, Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,pubblicati entrambisulla rivistaAstronomy & Astrophysics.

I risultati aprono unanuova finestrasuiprocessi fondamentali con cui ibuchi neriinfluenzano lanascita delle stellee l'evoluzionedellegalassie. Alle ricerche hanno contribuito anche Università di Modena e Reggio Emilia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Università Sapienza di Roma e Università di Padova.



Nel primo studio , i ricercatori hanno analizzato leosservazioni a raggi X condotte deitelescopispazialiXmm-Newton dell'Agenzia Spaziale Europea e NuStar della Nasa. Hanno così potutomisurare l'incredibileaccelerazione delvento emesso da un buco nero che, a distanza di una settimana dalle prime osservazioni, ha aumentato la propria velocità di decine di migliaia di chilometri al secondo.

"Questi risultati suggeriscono che icampi magneticipossano svolgere unruolo fondamentalenell’accelerarequestiventi estremi”, osserva “Unpossibile meccanismoricorda quello delle espulsioni di massa coronale delSole, durante le quali le improvvise riorganizzazioni dei campi magnetici liberano enormi quantità di energia, espellendo materia nello spazio.Processi similipotrebbero verificarsi anche nellevicinanze deibuchi neri supermassicci, ma suscale energetiche immensamente superiori”.

“Lacorrelazione fra alcuneproprietà delventoe dellamateria attorno al buco nero da cui viene lanciato, in primis tra lavelocità e laluminosità, suggeriscono che ilvento sia unacomponente sistemicae non un fenomeno episodico”, rileva Alfredo Luminari, ricercatore dell’Inaf di Roma e coautore dei lavori. “Questo vuol dire che leproprietà del ventosonolegate a quelle dellamateria che accresce sul buco nero e che, quindi, lostudio dei ventipuòaiutare a conoscerea fondo questa regione, cruciale ma difficile da studiare direttamente. Inoltre, i venti potrebberofacilitare il processo stesso dell’accrescimento, dissipando l’energia di troppo affinché il resto della materia possa collassare verso il buco nero. Tutto ciò è difondamentale importanzaperricostruire lastoria di questi buchi neridal Big Bang ad oggi, in particolare la quantità di massa che riescono ad accrescere e l’energia che liberano nell’ambiente circostante”.

La seconda ricerca si basa sui dati delVery Large Telescopedello European Southern Observatory, in Cile, relativi all'osservazione della galassia Ton S180, nella quale si trova un buco nero attivo che divora materia a ritmi estremi. L'analisi ha dato un risultato inatteso: nonostante la sua incredibile velocità, l'effetto delvento dei buchi neri restaconfinato alleregioni più interne della galassia, mentre il resto appare indisturbato.

“Questoapparente isolamentoindica che l’energia del vento potrebbedissiparsi nelle regioni più interne,trasferirsi a componenti di gas non ancora esplorate dalle osservazioni, oppure che lagalassia rispondaall'attività del suo nucleo intempi decisamente più lunghidi quelli attesi”, commenta Giacomo Venturi, attualmente ricercatore dell’Inaf di Firenze e ricercatore post-dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel periodo in cui è stato realizzato lo studio. “L’attività estrema di questo buco nero potrebbe anche essere iniziata solo recentemente, senza che il potente vento da essa generato abbia ancora avuto il tempo di propagarsi su scala galattica. Questo studio apre unanuova finestra sulleproprietà dei ventiinbuchi neriadalti tassi di accrescimento".