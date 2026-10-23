Ighiacciai cheterminano in laghi, oceani o piattaforme glaciali costituiscono solo il3,2%dei ghiacciai di tutto il mondo, eppure sonoresponsabili dellaperdita dioltre lametà dei ghiacci globali, tanto che tra il 2000 e il 2019 hanno perso134 miliardi di tonnellate di ghiaccio ognianno. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato dalle Università britanniche di Birmingham e Leeds.

I ricercatori hanno esaminato più di216mila ghiacciaiin tutto il pianeta, escludendo Groenlandia e Antartide. I dati indicano che ighiacciai chesfociano in laghi, in particolare, sono quelli più a rischio, poichéperdono ghiaccio il 57% più rapidamentedi quelli che terminano sulla terraferma: le cause di questo fenomeno sono, per il momento, incerte.

"I ghiacciai che terminano nei laghi stanno perdendo ghiaccio con una rapidità notevole enon sappiamoancora esattamenteperché", dice Joe Mallalieu, che ha coordinato la ricerca presso l'Università di Birmingham e ora lavora a quella di Leeds. "Potrebbe dipendere dai laghi stessi, dalle dimensioni e dalla forma dei ghiacciai, o da una combinazione di entrambi i fattori".

Capire le basi di questomeccanismo èimportante, perché il riscaldamento globale sta trasformando moltighiacciai: in alcune zone dell'Artico, quelli chesfociano nell'oceano si stanno ritirandoverso l'entroterra, mentre in altre parti del mondo ghiacciai che finora sono terminati sulla terraferma stanno vedendo formarsi laghi alla loro estremità. I risultati dello studio suggeriscono, dunque, che tali cambiamenti potrebbero avere effetti contrastanti: ighiacciai che si stannoritirando dall'acqua potrebbero rallentareil loroscioglimento, mentre quelli che ora si ritrovano a sfociare in un lagopotrebberoaccelerare.