Il44% dellespecie dicoralliè arischio di estinzionea causa delriscaldamento globale: dirlo èl’analisi fatta su774 specie di coralliprevedendo uno scenario climatico mondiale intermedio, né pessimista né ottimista. Sono le conclusioni dello studio pubblicato sulla rivista Nature guidato da David Obura, dell’organizzazione non-governativa Cordio per la protezione dell’ambiente, e a cui ha partecipato anche l’italiano Stefano Goffredo, dell’Università di Bologna e del Centro marino di Fano.

Già nel2008 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Naturaaveva evidenziato che un terzo delle specie di coralli era arischio estinzione,un fenomeno ben visibile anche dal declino di molte areecoralline, con eventi anche di ‘sbiancamento’ delle barrierecoralline. Dati che sono ora stati aggiornati:delle 774 speciedi coralli esaminate ben340sono ora classificate a rischio di estinzione elevato, il 44% del totale.

Una percentuale che ha piccoli cambiamenti in base alleregioni esaminate, ad esempio nellaGrande Barriera Corallina, nel Pacifico, a rischio sono il43%delle specie, mentre nelle barriere coralline dell’Atlanticoil valore sale al50%. Ma lo studio sottolinea che lepercentuali potrebbero essere anche moltopiù elevateperché non ha preso in considerazione i danni dovuti dalcaldo negli ultimi 3 anni, dal2023, in cui si sono registrati deinuovi eventi di sbiancamento.

Fenomeni ancora poco compresi ma che spesso portano alla morte diporzioni dellabarriera corallina. In ogni caso, sottolineano gli autori è necessario al più presto mettere in atto misure per limitare il riscaldamento climatico quanto meno per proteggere i coralli superstiti, barriere fondamentali per gli ecosistemi marini e che danno benefici economici e sociali a oltre 100 paesi.