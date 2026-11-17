Ilbuco nell'ozonoha raggiunto la suaestensione massima annualelo scorso18 settembre, risultando ilsettimo più esteso in 48 anni dimonitoraggio. Lo riporta la Nasa.

"Il termine 'buco' non va inteso in senso letterale: non esiste alcun punto in cui l'ozono sia completamente assente. Gli scienziati utilizzano questo termine come metafora per indicarel'area in cui leconcentrazionidi ozonoscendonoal disottodellasoglia storica di 220 unità Dobson. Grazie a questa metafora, è possibile descrivere l'estensione e la profondità del fenomeno", spiega l'agenzia spaziale statunitense in una nota.

Ilmonitoraggio del buco dell'ozono,iniziato nel1979, mostra come sia cresciuto rapidamente, sia inestensione che inprofondità, dal 1980 fino ai primianni '90. All'inizio delXXI secolo,la sua estensione annuale si è sostanzialmentestabilizzata.

Lefluttuazioni che si registrano di anno in anno per quanto riguarda l'estensione e la profondità sono dovute a variazioni della temperaturae dellacircolazione stratosferica.Condizioni piùfredde determinano un'estensione maggiore evalori di ozono piùbassi nella parte centrale del buco.E' quanto accaduto nel2026, quando un vortice polare antartico insolitamente intenso ha creato le condizioni ideali per la riduzione dell'ozono su un'ampia area.

Considerando la dimensione media rilevata tra il 7 settembre e il 13 ottobre (il periodo di massima riduzione dell'ozono), il buco del 2026 è risultato il settimo più esteso in 48 anni di monitoraggio. Tuttavia,non ha raggiunto laprofondità osservata in altri anni delpassato. Gli esperti prevedono che lo strato di ozono antartico impiegherà ancora una cinquantina di anni per tornare ailivelli del1980.