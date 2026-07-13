(ANSA) - NOORDWIJK AAN ZEE, 13 LUG - "Chiederò al mio amico Luca Parmitano un po' di clemenza, perché non parleremo soltanto di lui, ma capisco perché qui siamo così entusiasti di Luca. È uno dei nostri più cari amici". Lo ha detto il comandante di Artemis II, Reid Wiseman, intervenendo al centro Estec dell'Agenzia spaziale europea nei Paesi Bassi.

"Jeremy e io siamo stati selezionati insieme a Luca nel 2009 e, credetemi, so bene quanto l'Europa sia entusiasta per Luca. Ma non siete entusiasti quanto noi quattro nel vedere Luca, Randy, Frank e Andre, che ha fatto parte del nostro team di supporto per Artemis II, volare con Artemis III", ha affermato Wiseman, riferendosi all'equipaggio selezionato per la prossima missione con equipaggio prevista nel 2027 che testerà in orbita terrestre le tecnologie e le operazioni necessarie per i futuri allunaggi. Sarà appunto composto, secondo quanto annunciato, da Luca Parmitano, Randy Bresnik, Frank Rubio e Andre Douglas. "È una navicella straordinaria e si divertiranno moltissimo nel raccogliere il testimone per la prossima tappa di questo viaggio", ha aggiunto il comandante di Artemis II.

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