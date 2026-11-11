Il pianeta Terra è ricco di carbonio, ne èin particolare ilma la suaè ancora oggi piuttostoPer cercare nuove indicazioni, i ricercatori hannodue tipologie didaidelleIn particolare, ne hanno esaminato la, dovuta alla concentrazione degli isotopi del carbonio, ossia le varianti che hanno un diverso numero diall’interno delaglidi carbonio più

Attraverso una tecnica di spettrometria di massa a ioni secondari, i ricercatori hanno scoperto che la lava in arrivo dagli strati più profondi, ai confini del mantello, ha una presenza di isotopi di carbonio 13 (atomi di carbonio formati da 6 protoni, 7 neutroni) più elevata rispetto alla lava in arrivo dalle zone più superficiali.