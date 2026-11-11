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La maggior parte del carbonio presente sulla Terra deriva dai meteoriti arrivati dalle regioni più esterne del Sistema solare e che colpirono il nostro pianeta quando era ancora in formazione, circa 4 miliardi di anni fa, quando non esisteva ancora la Luna. A dirlo è lo studio guidato da Yves Moussallam, dell’Università Columbia a New York, e pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti Pnas.
Il pianeta Terra è ricco di carbonio, ne è ricco in particolare il nucleo, ma la sua origine è ancora oggi piuttosto enigmatica. Per cercare nuove indicazioni, i ricercatori hanno analizzato due tipologie di lava espulsa dai vulcani delle Hawaii. In particolare, ne hanno esaminato la firma atomica, dovuta alla concentrazione degli isotopi del carbonio, ossia le varianti che hanno un diverso numero di neutroni all’interno del nucleo atomico rispetto agli atomi di carbonio più comuni.
Il pianeta Terra è ricco di carbonio, ne è ricco in particolare il nucleo, ma la sua origine è ancora oggi piuttosto enigmatica. Per cercare nuove indicazioni, i ricercatori hanno analizzato due tipologie di lava espulsa dai vulcani delle Hawaii. In particolare, ne hanno esaminato la firma atomica, dovuta alla concentrazione degli isotopi del carbonio, ossia le varianti che hanno un diverso numero di neutroni all’interno del nucleo atomico rispetto agli atomi di carbonio più comuni.
Attraverso una tecnica di spettrometria di massa a ioni secondari, i ricercatori hanno scoperto che la lava in arrivo dagli strati più profondi, ai confini del mantello, ha una presenza di isotopi di carbonio 13 (atomi di carbonio formati da 6 protoni, 7 neutroni) più elevata rispetto alla lava in arrivo dalle zone più superficiali.
Questi dati sembrerebbero indicare che il carbonio presente nelle parti più profonde del nostro pianeta abbia avuto origine da molto lontano, ossia da meteoriti ricchi di carbonio, noti come condriti carbonacee, provenienti dal Sistema Solare esterno. Meteoriti che hanno proprio questa particolare combinazione di isotopi di carbonio e che colpirono la Terra poco prima dell'impatto che portò alla formazione della Luna.