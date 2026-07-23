Ilcuore è dotato di unpiccolo 'cervello'che loprotegge dallostress: si tratta di unarete di neuroni cardiaciessenziali per la sopravvivenza, chegarantiscono ilcorretto funzionamentodell'organo anche insituazioni distress fisico o psicologicoestremo. Lascoperta è stata fattanei topi dai neuroscienziati dell'Università di Yale, che pubblicano il loro studio sulla rivista Cell.Se irisultati venisseroconfermati anche negliumani, potrebbero aprirenuovi scenariper malattie come l'infarto, l'insufficienza cardiacae learitmie, portando allo sviluppo dinuovi farmacieterapie non farmacologiche(come l'ablazione) semprepiù mirate.



Larete di neuronial centro dello studio si trova neltessuto adiposoche avvolge il cuoree comunica costantemente con il cervello per controllare la funzione cardiaca. Tuttavia, poiché ineuroni cardiaci intrinsecisonoestremamente rari(costituiscono solo lo 0,01% delle cellule in un campione di tessuto cardiaco), finora è stato difficile definirne con precisione il ruolo.



Per colmare questa lacuna - dice il ricercatore Rui Chang in un'intervista sul sito di Nature - il team hamodificato geneticamentedeitopi peretichettare tutti i loroneuroni cardiacie poi hasequenziato i geni isolati da questi neuroni identificandonedue sottotipi, che sono stati poi studiati grazie atecniche avanzate di imaging ad alta risoluzione. Laprima popolazionedi neuroni, denominataNpy+, riceve input dal nervo vago econtrolla la frequenza cardiacae la perfusione delle coronarie: la sua inattivazione causa un'insufficienza cardiaca fatale. Laseconda popolazione, quella dei neuroniDdah1+, è necessaria per preservare lastabilità elettricae prevenire l'arresto cardiaco improvviso in condizioni di stress fisiologico o psicologico estremo.



La ricerca dimostra quindi che questi neuroni cardiaci intrinseci formano unavamposto periferico del sistema nervoso che agisce come unregolatore criticodellafunzione del cuore. Resta però da capire se funzioni anche negli esseri umani: un'ipotesi plausibile, dal momento che i geni marcatori delle popolazioni di neuroni cardiaci del topo sono stati recentemente identificati anche nei neuroni cardiaci umani.