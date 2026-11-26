Ilcuore non invecchiain modouniforme: i processi di infiammazione e cicatrizzazionecolpiscono soprattutto le valvole cardiache e il primo tratto dell'aorta, più che il muscolo cardiaco. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Aging Cell dai ricercatori del Jackson Laboratory negli Usa, potrebbe favorire lo sviluppo di nuove strategiediprevenzione per proteggere il cuore con l'avanzare dell'età.

"Dobbiamo considerare l'invecchiamento come unprocesso non lineare", spiega la coordinatrice dello studio, Nadia Rosenthal. "Proprio come sappiamo che le persone non invecchiano tutte allo stesso ritmo, ora è chiaro che anche i singoli organi e tessuti (persino all'interno dello stesso individuo) invecchiano a velocità differenti".

Per studiare meglio quello che accade nel cuore, i ricercatori hanno usato tecniche avanzateche hanno permesso diesaminare migliaia disingole cellule, prelevate da topi giovani e anziani,identificandone al contempo la localizzazione all'interno del cuore. L'analisi ha rivelato che, con l'avanzare dell'età, le cellule immunitarieche regolano l'attività infiammatoria (macrofagi) mostrano unamaggiore attivazione deigenicoinvolti nei processi infiammatori e nelle modifiche alla struttura dei tessuti. Invece le cellule deltessuto connettivo(fibroblasti) presentano sempre più spesso caratteristiche molecolariassociate allafibrosi (ovvero la formazione di cicatrici). Un aspetto cruciale è che i ricercatori non si sono limitati a identificare quali geni fossero attivi: hanno anchemappato laposizione di talicellule, rendendo possibile osservare come le diverse regioni del cuore mutino nel corso del tempo.

Questo approccio ha rivelato che l'infiammazione e la fibrosi si concentrano soprattutto a livello delle valvole cardiache e dellaradice aortica.Gli studiosi ritengono che queste aree possano fungere da hotspot dell'invecchiamento cardiaco, dove le alterazioni nelle cellule di supporto (macrofagi e fibroblasti) potrebbero influenzare la salute del muscolo cardiaco circostante.