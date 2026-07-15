IlDna di un geco molto comune, apprezzato dagli appassionati per la sua particolare colorazione gialla e bianca,potrebbe aiutare a capirel'originedeitumori negli esseri umani. Lo indica lo studio guidato dall'italiana Ylenia Chiari, dell'Università britannica di Nottingham, nello studio pubblicato sulla rivista Bmc Biology e al quale ha partecipato l'Università di Trieste.



Al centro del lavoro c'è una varietà di geco leopardo nota comeLemon froste molto conosciuta dagli appassionati di questi rettili perché è ilfrutto di una particolaremutazione casualerealizzata in unallevamento. Unavariante che conferisce a questi gechi, commercializzati del 2015, una tipicacolorazione bianca e giallamoltointensa e per questo molto ricercati.

Però questa variazione genetica li rende anche estremamente propensi a sviluppare tumori, anche già da giovanissimi. Proprio i tumori sono una patologia piuttosto rara nei rettili e per questo anche molti biologi si sono interessati a capire meglio i meccanismi coinvolti.

Sequenziando l'interogenoma del geco Lemon frost e mettendo aconfronto tessuti tumorali e tessuti sani, i ricercatori hannoidentificato gran parte deigeni coinvolti in queste patologie e osservato importantianalogie con quanto avviene negliesseri umani. "Studiando perché alcuni animali sono così suscettibili al cancro mentre altri sono straordinariamente resistenti,speriamo di scoprirei diversimodi in cui lespecie si sonoevolute peraffrontare il cancro", ha detto Chiari.

Ad oggi, infatti, gran parte deglistudi di laboratoriousanomodelli animali, in particolare topi, sui quali itumori vengonoindotti, mentre avere modelli animali chesviluppano spontaneamente tumoripotrebbe aprireapprocci di studio completamente nuovi. "Spesso ci rivolgiamo a noi stessi per risolvere i problemi umani, maogni specie ha qualcosa da insegnarci", ha detto Scott Glaberman, uno degli autori dell'Università di Birmingham. "Studiando sia gli animali vulnerabili al cancro sia quelli resistenti - ha concluso - abbiamo una capacità molto maggiore di comprendere la malattia stessa".