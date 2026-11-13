Leondate di calore estremesono diventate sempre più frequenti negli ultimi anni, main futuropotrebbero diventareancora più intense, contemperature sempre più elevate. È quanto afferma lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, guidato dall'Istituto tedesco di Potsdam per la ricerca sull'impatto climatico (Pik) e dall'Istituto internazionale per l'analisi dei sistemi applicati (Iiasa), che ha sede in Austria. Alla base ci sarebbe unmeccanismo che si autoalimentaquando vienesuperatauna certasoglia ditemperatura, ancora poco compreso. Learee del pianetapiù a rischiosono quelle che si trovano allemedie latitudini, inclusa l'Europa.

I ricercatori coordinati da Yinglin Tian del Pik hanno individuato unprocesso fisicoche lega tra lorotemperatura,umidità del suoloepressione atmosferica. I sistemi di alta pressione, oanticicloni, consentono a unamaggiore quantità diradiazione solaredi raggiungere la superficie terrestre, riscaldando ilsuolo. Allo stesso tempo, con l'aumento delle temperature, ilterreno man manosi asciugae ciòriduce la suacapacità di raffreddarela superficie tramite evaporazione. Questo, a sua volta, innesca unulteriore riscaldamento del suolo.

Gli autori dello studio hanno scoperto che,raggiunta una certasoglia termica, letre componentiiniziano adalimentarsi a vicenda. InEuropa, lasoglia è circa a29 gradi, ma il cambiamento climatico ha reso più probabile arrivarci:tra il 1979 e il 1983, laprobabilità che l'Europa centrale superasse i 29 gradi era del6%, mentretra il 2018 e il 2022era del23%. "Se questa interazione sta rendendo gli eventi di calore estremi ancora più intensi - osserva Kai Kornhuber dell'Iiasa, co-autore dello studio