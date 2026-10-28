Ilpiù grande canyon del Sistema Solare, ossiaValles Marinerisnella zona equatoriale diMarte, è ancoraattivo dal punto di vistatettonico, dopo miliardi di anni dalla sua formazione. Lo indicano i dati raccolti dal lander Insight della Nasa, che il25 agosto 2021ha registrato unterremoto marziano originatosi dalla parte opposta del pianeta rispetto a quella nella quale si trovava. Quei dati sono stati ora analizzati dal gruppo di ricerca guidato dall'Imperial College di Londra, che è riuscito a ricostruire lecause dell'evento partendo dall'ampiezzae dalladirezione delleonde sismicherilevate. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications, aggiunge Valles Marineris alle altre regioni per le quali Insight aveva già rivelato la presenza difaglie attive su Marte.



Il canyon di Valles Marineris si estende per quasi3.900 chilometri, raggiunge unalarghezza massimadi600 chilometrie unaprofondità dioltre nove chilometri. Confrontato con ilGrand Canyonamericano, ènove volte più lungo,20 volte più largoecinque volte più profondo. I ricercatori guidati da Jung-Hun Song hanno studiato i dati di Insight per capire se le scosse sismiche rilevate nel 2021 fossero riconducibili a questa incredibile struttura geologica ma, su Marte, si tratta di un compito non facile: un segnale simile potrebbe essere dovuto, infatti, anche all'impatto di meteoroidi, frane e altri processi.



Per ottenere una risposta, gli autori dello studio hanno analizzato il modo in cui leonde sismicheprodotte dall'evento si sonopropagate attraverso il pianeta . Sono così giunti alla conclusione che ilterremoto può essere stato causato solo dallarottura della faglia di Valles Marineris a unaprofonditàcompresatra 20 e 40 chilometri, con i due blocchi che sonoslittati orizzontalmenteuno rispetto all'altro.