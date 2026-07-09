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Il Premio Nobel per la Chimica 2025 Omar Yaghi ha lasciato gli Stati Uniti, dove ha vissuto dall'età di 15 anni, per assumere un incarico a tempo pieno presso l'Università Tsinghua di Pechino, in Cina: lì guiderà un nuovo istituto dedicato alla scoperta di materiali con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale. Come sottolinea la rivista Nature sul suo sito, il trasferimento arriva mentre l'Amministrazione Trump continua nei suoi tentativi di tagliare fondi alla ricerca scientifica e ostacolare le collaborazioni internazionali. La Cina, al contrario, sta cercando già da alcuni anni di attrarre talenti internazionali con programmi di reclutamento e la promessa di finanziamenti e sostegno.
In una recente intervista alla rivista Scientific American riportata da Nature, Yaghi ha affermato che l'attuale stato della scienza negli Stati Uniti non è molto incoraggiante, sia a causa dei tagli sia per il venir meno del sostegno da parte delle agenzie scientifiche statunitensi, su cui i ricercatori accademici fanno molto affidamento. Il Premio Nobel si è anche detto preoccupato per il fatto che gli scienziati statunitensi non stiano abbracciando la rivoluzione dell'IA: i ricercatori devono confrontarsi con i modelli di IA, ha detto, "per la sopravvivenza stessa del sistema di ricerca avanzata negli Usa".
Da anni la Cina compie sforzi costanti per incrementare la propria spesa nella ricerca scientifica e, secondo un rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel 2024 è avvenuto il sorpasso sugli Stati Uniti. Nell'ultimo anno, diversi altri ricercatori di spicco hanno preceduto Yaghi. Tra questi Dan Yang, neuroscienziata dell'Università della California a Berkeley negli Usa da oltre 30 anni, che è entrata a far parte dell'Accademia di ricerca e traduzione medica di Shenzhen, e Feng Gensheng, ricercatore specializzato in tumori al fegato, che ha lasciato l'Università della California a San Diego dopo 40 anni negli Usa per diventare direttore dell'Istituto di ricerca sul cancro presso lo Shenzhen Bay Laboratory.