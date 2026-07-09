In una recente intervista alla rivista Scientific American riportata da Nature, Yaghi ha affermato che l'attuale stato della scienza negli Stati Uniti non è molto incoraggiante, sia a causa dei tagli sia per il venir meno del sostegno da parte delle agenzie scientifiche statunitensi, su cui i ricercatori accademici fanno molto affidamento. Il Premio Nobel si è anche detto preoccupato per il fatto che gli scienziati statunitensi non stiano abbracciando la rivoluzione dell'IA: i ricercatori devono confrontarsi con i modelli di IA, ha detto, "per la sopravvivenza stessa del sistema di ricerca avanzata negli Usa".