Comprende lamappa di ogni singola cellula, ilprimo atlantecellulare di unvertebrato adulto mai realizzato. E' il risultato della ricerca guidata da Massachusetts Institute of Technology, con il gruppo di Kutay Deniz Atabay, e pubblicata sulla rivista Science.



A essere analizzato è ilminuscolo pesce trasparentechiamatoDanionella cerebrum, lungo appena12 millimetrie ormai di casa nei laboratori di biologia cellulare. Proprio le suedimensioni ridottee latrasparenza del corpo hannopermesso di superaregliostacoli tecnici ed economiciche finora hanno impedito di analizzare la mappa cellulare completa di un vertebrato allo stadio adulto.



Per completare il lavoro, i ricercatori hanno profilato l'attività genica dioltre 600.000 celluleprelevate da12 regioni anatomiche, combinando il sequenziamento dell'Rna a singola cellula con la cosiddetta trascrittomica spaziale ad alta risoluzione. Il risultato è uncatalogo molecolarechedescrive in dettaglioladiversità cellularenei quattrotessuti fondamentali:nervoso,epiteliale,connettivo emuscolare.



L'atlante ha rivelato che l'identità genicadeineuroni è guidata principalmente dalla lororegione anatomica di originee ha dimostrato come lecellule adulteconservino una sorta dimemoria molecolaredella propriaposizione.

Inoltre, la mappa è stata usata peranalizzare il processo dirigenerazione del cervellodopo unalesione, evidenziando le tappe molecolari che vanno dalla risposta immunitaria alla formazione di nuovi neuroni.Tutti i datisaranno oradisponibili alla comunità scientifica mondialeattraverso la piattaforma interattivaDigiFish, uno strumento che offrirà nuove possibilità per lostudio dell'invecchiamento, dellemalattie neurodegenerative e dellamedicina rigenerativa.