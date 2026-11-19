Per laprima voltaunmessaggio è statotrasmesso attraverso un murodi mattoniutilizzando la forza digravità: l'insolito esperimento ha visto protagonista unascensore fatto muovere avanti e indietro tra due piani e unostrumento collocato nel bagno adiacente perrilevare levariazioni nelcampo gravitazionale, che ha poitradotto nella parola 'Gravity'. Si tratta dellaprima dimostrazione sperimentaledicomunicazione gravitazionale, effettuata da ricercatori dell'Università australiana del Queensland e pubblicata sulla rivista Science Advances.



Il sistema è ancoramolto lontanoda una possibileapplicazione pratica, maapre alla possibilitàdicomunicarecon un metodo chenon può essere bloccato dalle normali barriere fisiche. "A differenza dei segnali elettromagnetici utilizzati nelle moderne comunicazioni wireless,unsegnale gravitazionalenon può essere semplicemente bloccato interponendo un materiale comune lungo il suo percorso. Chiunque abbia mai perso il segnale del telefono in una galleria - continua Woffinden - o abbia avuto difficoltà con il Wi-Fi a causa di una parete solida, ne comprenderà il vantaggio".



Illimite maggioreper un futuro sistema di comunicazione basato sulla gravità sta nella suavelocità: l'esperimento, che ha usato un ascensore particolarmente lento, ha permesso di trasmettere appenaun bit al minuto. Ciò significa che, per inviare una sola parola, ha impiegato circa un'ora. I ricercatori, però, ipotizzano che, al posto di un classico rilevatore gravitazionale, potrebbe essere utilizzato unsensore quantistico: questo consentirebbe al sistema di raggiungere una portata di 500 metri e una velocità di trasmissione dati di circa 15 bit al minuto.