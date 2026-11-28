Ha sei zampe, è stampato in 3D in un'unica soluzione utilizzando un solo materiale, e non richiede componenti elettronici per funzionare. E' il nuovorobot soffice azionatoadaria compressa messo a punto dalla dell'Università della California a San Diego in grado di raggiungere lavelocità di 4,72 metri al secondo. Finanziato dalla National Science Foundation e descritto su Science Robotics è l'evoluzione del modello realizzato nel 2022 che si muoveva ad appena 4 centimetri al secondo.

"Il nuovo robot - sottolinea Yichen Zhai, che ha guidato assieme a Michael T. Tolley il team di ricerca - è100 voltepiù veloce rispetto alprecedente ed è in grado dispostarsi susvariate tipologie di terreno, dalla sabbia al pacciame, fino al cemento. E', inoltre, in grado discendere le scale, dinuotareecamminare sott'acqua".

Per realizzarlo i ricercatori si sono ispirati alprincipio della macchina a vapore a espansione multipla,che consente al vapore di espandersi attraverso diverse camere, ottimizzando così al meglio l'energia. Nel robot sono state inserite, infatti, una serie di camere e valvole che consentono all'aria pressurizzata di circolare due volte: prima in camere più piccole ad alta pressione, per azionare le valvole, e successivamente in camere più ampie a bassa pressione, per muovere le gambe.

Per ora l'automa può funzionare solo se collegato via cavo ad un compressore d'aria, ma si stanno giàcercando soluzioni che richiedano meno gas, in modo che possa operare senza cavi, utilizzando unafonte portatile come una bomboletta. "Puntiamo alla creazione di robot più complessi e potenti - sottolinea Zhai - realizzabili tramitestampa desktop conmateriali economici e che consentano inoltre di sterzare e manipolare oggetti".

L'assenza di circuiti elettronici consentirebbe, infatti, ricognizioni scientifiche in aree caratterizzate da elevate radiazioni o forti campi magnetici, in operazioni di soccorso durante catastrofi o nell'esplorazione spaziale.