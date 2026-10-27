Rare variantidi ungene contribuiscono amodellare il sorriso, influenzando ilnumero, laforma e itempi di sviluppodeidenti. Lo indica lo studio condotto su 24 individui e su modelli sperimentali di topo e pollo. I risultati, che fanno luce sull’evoluzione dei dentineivertebrati e in particolare negliuccelli, sono pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) da un team internazionale guidato da Piranit Kantaputra della Chiang Mai University, in Thailandia. Al gruppo partecipano anche centri come il King's College di Londra e il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center negli Usa.



I ricercatori hanno studiato 24 pazienti con rare varianti delgene denominatoC2CD3, che ècoinvolto nelleprime fasi dello sviluppo. Queste persone presentavanoanomalie come denti mancanti, denti soprannumerari o denti che si sviluppano ed erompono precocemente. Neitopi, laperdita di C2CD3è in grado di riprodurre molti di questi difetti, evidenziando il ruolo cruciale del gene nel controllo dello sviluppo dei denti in specie differenti. C2CD3 contribuisce infatti allaformazione di minuscolestrutture cellulari, chiamateciglia primarie, che fungono daantenne, consentendo allecellule di ricevere ed elaboraresegnali che guidano losviluppo.



I ricercatori hanno scoperto che l'alterazione di C2CD3 modifica l'attività di unavia di segnalazionefondamentale per lo sviluppo, nota comeSonic hedgehog (Shh), che gioca unruolo chiavenel determinaredove si formano i denti e come si sviluppano. Nei topi in cui il gene C2CD3 è stato compromesso, l'attività di Shh è risultata aumentata in alcune zone della mascella superiore in via di sviluppo, mentre è diminuita nella mandibola. Ciò fornisce una possibile spiegazione del perché alterazioni a carico dello stesso gene possano portare a esiti differenti, come la comparsa di denti soprannumerari in alcune sedi e l'assenza di denti in altre.



Lo studio indica inoltre che gli uccelli hanno perso i denti nel corso dell'evoluzione non perché privi dei geni necessari a generarli, ma perché i processi di sviluppo deputati alla loro formazione sono stati disattivati ​​o soppressi.