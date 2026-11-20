Iltraffico diFirenze è 'scritto' sullefoglie degli alberi. L'esposizione all'inquinamento modifica, infatti,forma,struttura, dimensione eposizione deglistomi, le microscopiche aperture presenti sul fogliame che regolano gli scambi tra l'ossigeno e l'anidride carbonica e la traspirazione, con il risultato che fungono dasentinelle dello smog. E' quanto emerge dallo studio interdisciplinare pubblicato sulla rivista Environmental Pollution e condotto da Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iret), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e il National Biodiversity Future Center (Nfbc). La ricerca ha integratoanalisi microscopiche,magnetiche,isotopiche edecofisiologiche per indagare illegame tra l'esposizione al particolato atmosferico inquinante (Pm)e larisposta delle fogliedella specie nota comebagolaro.

La ricerca ha analizzatocampioni prelevati daotto siti distribuiti inzone ad alto traffico veicolarefino adaree suburbaneeparchi storicidella città. "Nelle aree acircolazione elevataglialberi hanno mostrato un'alterazione della morfologia stomatica, una ridotta efficienza fotochimica e una diversa distribuzione degli isotopi del carbonio", osserva Andrea Scartazza del Cnr-Iret. "L'esposizione agli inquinanti, dunque, non si limita a lasciare tracce sulle superfici, ma èassociata a cambiamenti misurabilinei processi diassimilazione del carbonioe nelfunzionamento fotosinteticodelle piante".

In prossimità dei luoghi di traffico intenso, inoltre, "si registra un aumento di particelle fini e ultrafini ricche di ferro, rispetto a quanto riscontrato in parchi e aree suburbane", rileva Chiara Anselmi, del Cnr-Iret. Un bioaccumulo direttamente proporzionale alla capacità delle foglie di magnetizzarsi se sottoposte a un campo magnetico esterno.

"Glialberi urbanivengono spesso considerati soltanto come elementi di mitigazione ambientale - conclude Scartazza -. I nostri risultati mostrano invece che possono svolgere unadoppia funzione: contribuire allarimozione degli inquinanti atmosfericie, al tempo stesso,registrarne gli effetti biologiciattraverso risposte misurabili. Le piante diventano così non solofiltri naturali dell'aria, ma anche vere e propriesentinelle della qualità ambientale".

