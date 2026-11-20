Il traffico di Firenze è 'scritto' sulle foglie degli alberi. L'esposizione all'inquinamento modifica, infatti, forma, struttura, dimensione e posizione degli stomi, cioè le microscopiche aperture presenti sul fogliame che regolano gli scambi tra l'ossigeno e l'anidride carbonica e la traspirazione, con il risultato che fungono da sentinelle dello smog. E' quanto emerge di uno studio interdisciplinare di Cnr-Iret, Ingv e Nbfc, pubblicato su Environmental Pollution, che ha integrato analisi microscopiche, magnetiche, isotopiche ed ecofisiologiche per indagare il legame tra l'esposizione al particolato atmosferico inquinante (PM) e la risposta delle foglie della specie nota come bagolaro.

La ricerca ha analizzato campioni prelevati da otto siti distribuiti in zone ad alto traffico veicolare fino ad aree suburbane e parchi storici della città. "Nelle aree a circolazione elevata - spiega Andrea Scartazza, primo ricercatore del Cnr-Iret - gli alberi hanno mostrato un'alterazione della morfologia stomatica, una ridotta efficienza fotochimica e una diversa distribuzione degli isotopi del carbonio. L'esposizione agli inquinanti. dunque, non si limita a lasciare tracce sulle superfici, ma è associata a cambiamenti misurabili nei processi di assimilazione del carbonio e nel funzionamento fotosintetico delle piante". Non solo: in prossimità dei luoghi di traffico intenso "si registra - evidenzia Chiara Anselmi, ricercatrice del Cnr-Iret - un aumento di particelle fini e ultrafini ricche di ferro, rispetto a quanto riscontrato in parchi e aree suburbane". Un bioaccumulo direttamente proporzionale alla capacità delle foglie di magnetizzarsi se sottoposte a un campo magnetico esterno.

"Gli alberi urbani vengono spesso considerati soltanto come elementi di mitigazione ambientale - conclude Scartazza -. I nostri risultati mostrano invece che possono svolgere una doppia funzione: contribuire alla rimozione degli inquinanti atmosferici e, al tempo stesso, registrarne gli effetti biologici attraverso risposte misurabili. Le piante diventano così non solo filtri naturali dell'aria, ma anche vere e proprie sentinelle della qualità ambientale".

