E'operativa inItalia laprima Salaper la sorveglianza delmeteo spaziale. E' stata inaugurata all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e, sul modello di quanto accade nella Sala sismica per la sorveglianza dei terremoti, l'obiettivoètrasformare i dati scientificisull'attività delSole, sulle dinamiche dell'alta atmosferae sulcampo magnetico terrestreininformazioni operativeper tutelare dai possibili danni causati dalletempeste geomagneticheainfrastrutture critichecome quelle per l'aviazione civile, le costellazioni di satelliti per le comunicazioni o per la navigazione, e le reti elettriche.

L'inaugurazione della Sala "segna un traguardo significativo per l'Ingv e rafforza la nostra capacità di osservare e analizzare i fenomeni legati alla meteorologia spaziale", ha detto il presidente dell'ente, Fabio Florindo. "Con questa nuova infrastruttura il nostro Istituto mette ulteriormente a sistema le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, rinnovando l'impegno a favore della società anche grazie allacollaborazione conistituzioni,agenzie spaziali,aviazione civilee soggetti responsabili dellaprotezione delleinfrastrutture tecnologichecritiche".

Nella nuova Sala dello Space Weather sonoaccesi i monitorchericevono i segnalidaglistrumenti installati sulla superficie terrestree che da tutto il mondo, Antartide compresa. Sono dati importanti perché letempeste geomagnetichepossono avere "ungrande impattosuinfrastrutture tecnologiche fondamentali", osserva Vincenzo Romano, direttore della Sezione Roma 2 dell'Ingv. "L'obiettivo - prosegue - ègarantire aimassimi livellilasicurezza di infrastrutturecritiche, come aeroporti e porti".

