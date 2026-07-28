E' una parabola capace di ricevere i segnali nella banda S/X installata nell’isola di Santa Maria, nell’arcipelago portoghese delle Azzorre, che rientra nel programma Polar Station Facility di Telespazio.

“Si tratta di un ulteriore e significativo rafforzamento della propria rete internazionale di stazioni di terra – ha spiegato Telespazio in un comunicato stampa – che amplia il contributo ai servizi satellitari offerti dall’azienda a supporto di missioni spaziali di nuova generazione”. La nuova struttura permette di gestire in modo unificato tutte le fasi operative di una missione spaziale, dalla pianificazione delle acquisizioni satellitari alla distribuzione dei dati, e si inserire in una rete che comprende anche altre due antenne polari situate a Sodankylä, in Finlandia, e l’antenna BTS-2 installata presso il Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo.