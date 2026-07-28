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E’ stata inaugurata una nuova antenna satellitare italiana alle Azzorre: realizzata da Telespazio – una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – amplia la rete di stazioni per la ricezione dei dati in arrivo dai satelliti, a partire dalla costellazione italiana Iride per l’osservazione della Terra.
E' una parabola capace di ricevere i segnali nella banda S/X installata nell’isola di Santa Maria, nell’arcipelago portoghese delle Azzorre, che rientra nel programma Polar Station Facility di Telespazio.
“Si tratta di un ulteriore e significativo rafforzamento della propria rete internazionale di stazioni di terra – ha spiegato Telespazio in un comunicato stampa – che amplia il contributo ai servizi satellitari offerti dall’azienda a supporto di missioni spaziali di nuova generazione”. La nuova struttura permette di gestire in modo unificato tutte le fasi operative di una missione spaziale, dalla pianificazione delle acquisizioni satellitari alla distribuzione dei dati, e si inserire in una rete che comprende anche altre due antenne polari situate a Sodankylä, in Finlandia, e l’antenna BTS-2 installata presso il Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo.
Il primo uso dell’infrastruttura sarà a supporto del programma Iride, la costellazione di osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Italiana, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, e in particolare per l’acquisizione dei dati dei satelliti Nimbus e Platino. Sono inoltre già previste applicazioni future nell’ambito del programma Cosmo-SkyMed Second Generation, promosso da Asi e Ministero della Difesa.