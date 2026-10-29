Laluna piena di fine ottobreè accompagnata dalla suacorona, che si intravede tra lenubi nello scatto spettacolare dell’astrofotografo Marco Meniero. Ripresa il 26 ottobre da Viterbo, laLuna del Cacciatore“si fa strada attraverso un campo nuvoloso atmosferico particolarmente dinamico e caotico”, scrive Meniero, esperto di ottica atmosferica e autore del saggio ‘Luci e colori del Cielo’ (Ronca Editore).



Lacorona lunareè ilfenomeno otticoper il quale laLuna apparecircondata da una sorta didisco luminoso colorato. In questa immagine “gli anelli cromatici risultano solo percettibili a causa della forte frammentazione e della disomogeneità delle nubi”, osserva l’autore della foto. “La scena – aggiunge - è dominata da stratificazioni di altocumuli distribuite su diversi livelli altimetrici, le cui tessiture oscure creano un marcato contrasto luminoso con il disco solido e dettagliato del nostro satellite”.



Il fenomeno, osserva ancora l’astrofotografo, è legato alla “diffrazione della luceprodotta daldisco lunareal suopassaggio attraverso veli dimicro-goccioline d'acqua in sospensione(o piccolissimi cristalli di ghiaccio omogenei) presenti nellenubi medio-alte”. Ladiffrazione, prosegue Meniero, “genera una serie dianelli concentrici molto sfumatiintorno alla sorgente luminosa: l'aureola centrale mostra una transizione cromatica che vadai toni del bianco-dorato internofinoalle sfumature rossastre e ramatedell'anello più esterno. La sottigliezza e l'irregolarità del banco di altocumuli frammenta la simmetria circolare della corona, rendendo i caratteristici anelli solo tenui e percettibili, restituendo tuttavia un gradiente cromatico avvolgente e fortemente suggestivo”.