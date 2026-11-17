Dopo un anno passato non lontano dalla Terra, la missioneEscapade dellaNasa ha finalmente imboccato la strada che la porterà fino aMarte, dovestudierà il modo in cui ilvento solareinteragisce conl’atmosfera. Le due sonde gemelle Blue e Gold,a distanza di due giorni l’una dall’altra, hannocompletato con successo ildoppio flybycon il nostro pianeta, con una manovra mai tentata prima dall’Agenzia spaziale statunitense: oltre a sfruttare la gravità terrestre, le sonde hanno infatti dovuto ancheaccendere i loromotori durante ilpassaggio ravvicinato.

“È laprima voltache laNasa utilizza un sorvolo potenziato della Terra per spingere una sonda spazialeverso Marte – commenta Asal Naseri, direttrice di volo associata ad interim per la divisione di Eliofisica della Nasa – e abbiamoeseguito questamanovra due volte, in modoimpeccabile, nel giro di soli due giorni”.

La particolare manovra si è resanecessaria a causa delritardo accumulato per illancio, effettuato infine anovembre 2025con un razzo New Glenn della Blue Origin. In quel momento, la Terra e Marte si trovavano ai lati opposti rispetto al Sole e, quindi, invece di dirigersi subito verso la loro meta finale, le sonde hannopercorso per quasi unanno un’orbita a forma di fagiolo attorno a un punto che si trova a circa 1,5 milioni di chilometri dal nostro pianeta,attendendo ilmomento giusto perriprendere ilviaggio.

L’arrivo al Pianeta Rossoè previsto per il 7 e il 9 settembre 2027.In una prima fase, Blue e Gold si seguiranno sulla stessa orbita, osservando come l’ambiente marziano cambia nel tempo e da un punto all’altro. Dopo sei mesi si separeranno: una resterà vicino a Marte, mentre l’altra si allontanerà per misurare il vento solare in arrivo.