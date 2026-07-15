Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanzadi untumore, a causare lamorte a soli23 annidiSimonetta Vespucci, lamusa di Sandro Botticellitradizionalmente identificata con la protagonista della celebre 'Nascita di Venere' agli Uffizi di Firenze. A ricostruire lapossibile diagnosidopo550 anni, anche grazie all'utilizzo di unalgoritmo di riconoscimento facciale applicato ai dipinti, è un team internazionale formato da ricercatori della Queen Mary University di Londra, dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dell'Università della California. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista Endocrinology, Diabetes & Metabolism.



Sette anni fa, il gruppo di ricerca aveva già avanzato l'ipotesi del tumoredopo aver esaminato iritratti della Vespucci insieme a diversidocumenti dell'epoca. Lo studio aveva evidenziato "ungraduale cambiamento nei suoi tratti somatici", "cambiamentitipici dei pazienti affetti daadenoma ipofisario, un tumore della piccola ghiandola alla base del cervello che controlla la produzione di ormoni", osserva l'endocrinologo Paolo Pozzilliin un articolo su The Conversation. Ilsospetto era che Simonetta Vespucci fosse affetta da un tipo ditumore che secerne ormone della crescita eprolattina, dato che in uno dei suoi più celebri ritratti viene raffigurata con del latte che fuoriesce da un seno, sebbene non avesse avuto figli.



Ilnuovo studiosi spinge ancora oltre, ipotizzando che lamorte rapida e improvvisadella donna siacompatibile con una specifica emergenza medica: l'apoplessia da tumore ipofisario, che si verifica quando un tumore ipofisario sanguina o si gonfia repentinamente causando sintomi come forte e improvviso mal di testa, perdita della vista, confusione e un rapido declino dovuto al collasso della regolazione ormonale.

Tre gliindizi a supporto di questa tesi: icambiamenti fisicinei ritratti (che suggeriscono la crescita del tumore nel corso di mesi o anni), isintomi descritti nellecronache della sua malattia terminale edue eventidocumentati nei mesi precedenti la sua morte (il collasso durante un ballo e un presuntoscontro con Alfonso II d'Aragona) che avrebbero potuto scatenare una rapida evoluzione del tumore.