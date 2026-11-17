Raccontare leDolomiti attraverso lafotografia, in unpercorso multimedialetranatura,geologia,astronomia eletteratura: è il tema di 'Un viaggio fotografico nelle Dolomiti', la mostra personale di Alessandra Masi, fotografa originaria del Cadore e sostenitrice della Fondazione Dolomiti Unesco, in programma dal 21 novembre a Feltre (Belluno).



Organizzata presso il Fondaco delle Biade e in programma fino al 20 dicembre, la mostra propone unviaggio tra lemolteplici espressionidelpaesaggio dolomitico, fraspecchi d'acqua,flora d'alta quota, antichescogliere coralline fossilie suggestive immagini diastrofotografia, con aurore boreali e comete che illuminano i cieli sopra le Dolomiti.



Non è soltanto un itinerario visivo, ma un'esperienza interattivaemultimediale, nella quale alcuni scatti sono accompagnati da QR Code conapprofondimenti scientifici. Il percorso è inoltre arricchito da uno spazio multimediale realizzato dalla Fondazione Dolomiti Unesco, relativo alla storia geologica delle Dolomiti e ai valori che ne hanno determinato il riconoscimento come patrimonio mondiale.

A completare il percorso, lasezione dedicata alla scrittrice britannicaAmelia B. Edwards, che nel1873 raccontò lo stupore della scoperta dei paesaggi dolomitici.