Fotografata la Superluna sulle Dolomiti, brillante e luminosa su Pieve di Cadore. L'immagine è stata ripresa dall'astrofotografa Alessandra Masi il 24 novembre, quando la Luna piena si trovava alla distanza minima della Terra (perigeo), ins.ieme a quella della Luna che incontra le Pleiadi sotto le nubi iridescenti.

"Il plenilunio del 24 novembre rappresenta il secondo dei tre pleniluni del 2026 che si verificano in prossimità del perigeo, dopo quello del 3 gennaio e prima di quello del 24 dicembre", osserva Masi. Inoltre, prosegue, "inaugura una sequenza consecutiva di tre pleniluni prossimi al perigeo, che interesserà il 24 novembre 2026, il 24 dicembre 2026 e il 22 gennaio 2027. Si tratta di una successione di eventi caratterizzati da una distanza relativamente ridotta tra Terra e Luna".



Nella foto, il disco lunare brilla sulle creste del Monte Brentoni, nelle Dolomiti d'Oltre Piave, e del Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore, una fortificazione militare realizzata dal Genio Militare italiano tra il 1882 e il 1895 nell'area dell'antico castello medievale. "Faceva parte del sistema difensivo del campo trincerato cadorino, predisposto a protezione della valle del Piave. Oggi, dopo il restauro, è stato recuperato come spazio espositivo e culturale", osserva Masi.



"La vicinanza prospettica del satellite a questi riferimenti terrestri contribuisce a creare un suggestivo effetto visivo, legato anche alla cosiddetta illusione lunare: un fenomeno percettivo per cui la Luna, quando appare bassa sull'orizzonte accanto a elementi del paesaggio, può essere percepita come più grande rispetto a quando si trova alta nel cielo, pur non aumentando in modo significativo il suo diametro angolare reale", rileva Masi.



"La colorazione dorata del disco lunare - prosegue - è legata al percorso della luce attraverso l'atmosfera terrestre. Quando la Luna è bassa sull'orizzonte, la luce attraversa uno strato atmosferico più spesso: la diffusione interessa maggiormente le lunghezze d'onda più corte, come quelle blu e violette, mentre la componente gialla, arancione e rossastra risulta relativamente più evidente. Anche gli aerosol atmosferici possono contribuire a intensificare queste tonalità".



L'astrofotografa osserva infine che "nella ripresa con velature nuvolose: attorno alla Luna si osserva una corona lunare, fenomeno ottico prodotto dalla diffrazione della luce lunare attraverso le minuscole goccioline d'acqua presenti in una nube sottile. Nella fotografia il fenomeno si manifesta come una luminosità diffusa, dalle tonalità giallo-arancio, che circonda il disco lunare".