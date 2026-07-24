Lo 'scudo magnetico' dellaTerra rallentailvento solare che colpisce il lato visibile della Luna:lo si evince dalle analisi dei primi campioni di regolitelunare prelevati dallafaccia nascostadel nostro satellite naturale ad opera dellamissione cinese Chang'e-6. I risultati sono pubblicati su Nature Geoscience da un team di ricerca guidato dall'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Accademia Cinese delle Scienze.

Il vento solare, con il suo flusso continuo di particelle cariche ad alta velocità, colpisce la superficie lunare da miliardi di anni. La regolite lunare ha conservato traccia di questobombardamento, fungendo daarchivio naturaledelle sostanze volatili derivate dal vento solare, inclusi i gas nobili. Prima di questo studio, però, lamancanza di campioni del lato nascosto della Lunaimpediva esperimenti diretti che dimostrassero differenze nella penetrazione delle particelle del vento solare nella regolite tra i due lati del nostro satellite naturale.

La svolta è arrivata con la missione cinese Chang'e-6, che nel 2024 ha riportato sulla Terra 1.935 grammi di regolite prelevati dal bacino Polo Sud-Aitken sul lato nascosto della Luna.L'analisi isotopica deigas nobili presenti nei campionidimostrache gli ioni del vento solare sono penetrati più in profonditànella faccia nascosta della Lunarispettoa quellavisibile,il che significa che la superficie nascosta è stataesposta a particelle a maggiore energia.

Gli autori dello studio attribuiscono questa differenza a unazona cuscinetto che si trova attorno allamagnetosfera terrestre, dove ilvento solare viene rallentatodalla sua velocità tipica di400 chilometri al secondo a circa 200 chilometri al secondo. Questo vento solare più lentoraggiunge principalmenteil lato visibile della Luna e, avendo meno energia, penetra meno in profondità nella regolite, lasciando le sue particelle soprattutto negli strati più superficiali del suolo lunare. Al contrario, il lato nascosto, permanentemente rivoltolontano dalla Terra, rimane direttamente espostoal vento solare non schermato e per questo gli ioni riescono a penetrare più in profondità.