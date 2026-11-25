Svelate leimmagini dellaTerra catturate dallamissione Escapade dellaNasa inrotta versoMarte. A riprenderle, lo scorso 9 novembre, è stata una delle due sonde gemelle, 'Gold', dopo avercompletato con successo il sorvolo ravvicinato delnostro Pianeta.

La manovra, cruciale percorreggere latraiettoria e inserirsi sullarotta interplanetaria,era già stata effettuata due giorni prima dall'altra sonda della coppia, 'Blue', in una prima assoluta: si è trattato infatti del primopassaggio ravvicinato dellaTerra conaccensione deimotori mai realizzato dalla Nasa per inviare una missione verso il Pianeta Rosso.

L'impresa è stata replicata il 9 novembre da Gold, che ha ripreso la Terra, e in particolare il suoemisfero occidentale, sia nellospettro visibileche in quelloinfrarosso. Le immagini sono state scattate circa tre ore dopo il momento dimassimo avvicinamentoalla Terra, quando la sonda si trovava a una distanza di circa62.000 chilometri.

Durante ilpassaggio ravvicinato di Blue e Gold,unsatellite commercialehaimmortalato lacoppia da una distanza di circa4.800 chilometri. Inoltre, un membro del team della missione è riuscito a fotografare il transito delle sonde sopra la propria abitazione, nei pressi di Los Angeles.

Una volta raggiunta l'orbita marziana, fra circa dieci mesi, lamissione Escapade studierà come ilvento solareinteragisce con ilPianeta Rosso,provocando la dispersione della sua atmosfera.