L'Accademia Nazionale dei Linceicelebra a Roma il suoriformatore, lo scienziato e statistaQuintino Sella, che l'haresa l'istituzione scientificanazionale che è oggi. Dopo esserne divenuto ilpresidente, nel 1874, Sella accolse tra imembri ancheletterati e filosofi, e aprì le porte aglistranieri: tra i più illustri, il padre della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin.

"Sella fece saltare i residui della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei - dice all'ANSA Annibale Mottana, professore all'Università Roma Tre e linceo - e la riorganizzò avendo in mente un'accademia scientifica.Introdusse la classe delleScienze morali, filosofiche e filologichee quella delle scienze straniere - afferma Mottana - e si impegnò a trovare una sede adatta, Palazzo Corsini a Roma, la stessa che ha ancora oggi".

Quintino Sella applicò la formazione diingegnere alla sua più grande passione, lacristallografia, della quale viene riconosciuto come uno dei padri. È questo che spinse, ad esempio, il tedesco Johann Strüver a dare il suo nome a un nuovo minerale scoperto nel 1868, la sellaite. Alla passione per i cristalli si unì anche quella perl'alpinismo: Sellafu tra i fondatori,infatti, dellaSocietà Geologica Italiana e del Club Alpino Italiano."A lui dobbiamo, in parte, la carta geologica e quella topografica d'Italia", sottolinea Mottana, che è mineralogista, geologo e storico della scienza.

Sella contribuì anche all'innovazione tecnica. Nel 1857 partecipò alla commissione governativa incaricata di valutare i sistemi di ventilazione e perforazionedeltraforo ferroviario delFréjus, opera strategica che permise di collegare rapidamente l'Europa settentrionale al porto di Brindisi, da dove salpavano le navi per il Canale di Suez. "In un certo senso - conclude Mottana - senza Sella non ci sarebbe stato il Canale di Suez".

