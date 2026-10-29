Attrezzature mediche,razioni alimentari, undissalatore, unlocalizzatore satellitare,batterie e altredotazioni militari utili per la sopravvivenzain caso di emergenza: ecco svelato ilmisterioso caricotrasportato per conto dell'aeronautica militare statunitense dalla capsula di rientro senza equipaggio Starfall di SpaceX,lanciata lo scorso 20 ottobredalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, nell'ambito dellamissione Bandwagon-5di SpaceX. Lo dimostrano le foto pubblicate sui social dall'Air Force Research Laboratory (Afrl).











Il recupero del carico di Starfall dopo l'ammaraggio nell'oceano Pacifico ha coronato il successo di quello che doveva essere un test per lecapacità ditrasporto merci 'punto-punto'(Point-to-Point Delivery, P2D) tramite razzi. L'esperimento è stato infatti condotto nell'ambito del progetto Rocket Cargo, con cui l'Afrl intende valutare la fattibilità dell'impiego di grandi razzi commerciali a propellente liquido per il trasporto rapido di materiali in qualsiasi parte del mondo, secondo tempistiche di natura tattica, a beneficio delle forze armate del futuro. L'obiettivo è dimostrare la possibilità di far viaggiare materiali attraverso lo spazio e riportarli sulla Terra, per raggiungere anche luoghi difficilmente accessibili.



Grazie a Starfall, l'Afrl hasperimentato l'impiego dimoduli di carico flessibili, sviluppati in laboratorio, per il trasporto di materiali nello spazio. Ogni modulo conteneva sensori destinati a monitorare la temperatura durante il lancio, il rientro e l'ammaraggio, oltre a misurare le sollecitazioni e le vibrazioni esercitate sul carico. Inoltre, gli ingegneri hanno verificato l'alloggiamento di una zattera di salvataggio Uni-Pac III all'interno di Starfall, in vista di un suo possibile utilizzo in test futuri.