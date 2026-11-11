L'allattamento materno potrebberiscrivere la storia economica, facendo emergere una parte rimasta finora in ombra: illavoro dicura svolto dalledonne, infatti, è uno dei fattori che hanno permesso ilmiglioramento dei livelli di vita, e senza tale contributo sarebbe impossibile comprendere pienamente come le società del passato abbiano garantito lasopravvivenza della popolazionee laformazionedellegenerazionifuture. Lo afferma Giuliana Freschi, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'editoriale pubblicato sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas.

Freschi parte dall'analisi dello studio di Louis Henderson e Jane Humphries, della London School of Economics and Political Science, pubblicato a settembre 2026 sulla stessa rivista, che ricostruisce lepratiche di allattamento in Inghilterra tra il 1540 e il 2000e ne stima ilvalore economico. Per il 1540, ad esempio, ilvalore stimatoè compreso tra lo 0,55% e il 6,58% del Pil misurato.

Tale ricerca viene poi collegata da Freschi a quella condotta da lei stessa insieme a Maria Enrica Virgillito, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, attualmente disponibile sulle Lem Working Paper Series, collana editoriale che fa capo all'Istituto di Economia della Scuola Sant'Anna.

Le due ricercatrici hannoricostruito isalari dellebalie impiegate dall'Ospedale degli Innocenti di Firenze tra il 1600 e il 1914. I dati mostrano che, pur essendo retribuito modestamente, questo lavoro rappresentava unarisorsa essenziale per lasopravvivenza di molte famiglie del contado fiorentino. Sulla base di ciò, Freschi propone diintegrare lastoria dellacura nelle grandi questioni della storia economica, così da rivedere le spiegazioni della crescita e dei livelli di vita.