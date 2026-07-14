MILANO - Lanciata la navetta Soyuz MS-29 dalla base di Baikonur, nel Kazakistan. A bordo ci sono i cosmonauti Pyotr Dubrov e Anna Kikina dell'agenzia spaziale russa Roscosmos e l'astronauta Anil Menon della Nasa. Sono diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, dove la Soyuz si aggancerà automaticamente al modulo Prichal intorno alle 19:56 ora italiana.

I tre si uniranno così all'equipaggio già in orbita, composto dagli astronauti della Nasa Jessica Meir, Jack Hathaway e Chris Williams, dall'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Sophie Adenot e dai cosmonauti di Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev e Andrey Fedyaev. Menon, Dubrov e Kikina trascorreranno circa otto mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale come membri dell'equipaggio della Spedizione 74/75, per poi rientrare sulla Terra nell'aprile del 2027. Questo sarà il primo volo spaziale per Menon e il secondo sia per Dubrov che per Kikina.