Lanciato razzo europeoAriane 6diArianespace con un carico di 36 satellitidella costellazione Leo di Amazon per le connessioni internet.

Il lancio è avvenuto dallabase europea di Kourou, nella Guyana Francese, all'indomani del problema tecnico aisistemi di supporto aterra delrazzo, che ha causato l'interruzione del conto allarovescia nella giornata del23 novembre, data inizialmente programmata per il lancio.

Le variefasi delvolo successiveal lancio si sono svolte senza problemi e ilrilascio deisatelliti nell'orbita terrestre bassa è previsto a 2 ore e 4 minuti dal lancio.

È il decimo voloper il razzo Ariane 6,che ha debuttato nel luglio 2024. Per la costellazione diAmazon, invece, si tratta di unpasso avanti verso l'obiettivo finale, che è quello di posizionare in orbita 3.200 satelliti per l'internet globale. Al momento, ne sono stati lanciati 400 circae quest'ultimo carico deve far fronte allaperdita diquello precedente, avvenuto questo stesso mese acausa di un'anomaliaregistrata durante il lancio con il razzo Vulcan della United Launch Alliance (Ula), che non è riuscito a raggiungere l'orbita.

Ariane 6 e Vulcan non sono gli unici razzi su cui Amazon conta per realizzare la propria costellazione. L'azienda di JeffBezossi è infattiassicurata posti anche sul razzo Atlas V,sempre della Ula, sul New Glenn di Blue Origin e sul Falcon 9 di SpaceX, la principale concorrente di Amazon per l'Internet globale, che ha al suo attivo oltre 11mila satelliti Starlink operativi.

