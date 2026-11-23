(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Lancio rimandato per il razzo europeo Ariane 6: era previsto per oggi dal centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese, per portare in orbita terrestre bassa 36 satelliti della costellazione Leo di Amazon, ma il conto alla rovescia è stato interrotto a causa di un problema tecnico ai sistemi di supporto a terra del razzo. Lo ha comunicato l'azienda Arianespace su X. La prossima opportunità di lancio si presenterà nella giornata del 24 novembre, ma non ci sono ancora conferme su data e orario del nuovo tentativo.

La costellazione Leo di Amazon punta a offrire Internet satellitare proprio come la sua principale concorrente, Starlink di SpaceX. Leo dovrebbe arrivare a contare oltre 3.200 satelliti, ma finora ne sono stati messi in orbita solo 400 circa. Altri 40 avrebbero dovuto essere questo mese, ma sono andati perduti quando il razzo che li trasportava, un Vulcan della United Launch Alliance, ha riscontrato un'anomalia poco dopo il lancio, fallendo nel tentativo di raggiungere l'orbita terrestre. La compagnia sta ancora indagando sulle cause dell'incidente.

Per la costellazione di Amazon questo sarà, dunque, il quarto lancio dell'anno, dopo quelli avvenuti a febbraio, aprile e giugno. Ariane 6, il successore del lanciatore pesante Ariane 5 di Arianespace, ha debuttato nel luglio 2024 e, a oggi, ha all'attivo nove lanci. Tutti sono andati a buon fine tranne la missione inaugurale, che ha registrato un successo parziale: fra la seconda e la terza riaccensione del motore dello stadio superiore del razzo, che avviene dopo il rilascio del carico, si è verificata una deviazione dello stadio superiore rispetto alla traiettoria prevista. (ANSA).

