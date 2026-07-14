Saranno giorni difficili, con l'anticlone africanoche sta investendo l'Italia non la lasceràfino al fine settimanae risparmiando, forse, solo l'arco alpino. E proprio lagrande quantità di energiaaccumulata con leondate di calorepotrebbe diventare unulteriore problemaquando le temperature scenderanno, scatenando anchetemporali più violentidel normale: come sottolineano gli esperti all'ANSA, basta che poca aria a temperatureanche dipochi gradi inferiori si immetta sopra lacolonna di aria caldissimache si accumula negli strati atmosferici più vicini al suolo, per dare il via a fenomeni violenti.

A differenza delle ondate di calore precedenti, nelle quali l'anticiclone africano ha sololambito la nostra penisola concentrandosi più a Ovest su Spagna e Francia, la traiettoria dell'attuale massa di aria calda è più spostata verso Est e sta investendo in pieno l'Italia. "Attualmente, l'aria calda che sale dall'Africa si sta muovendo dall'Algeria verso Nord-Est", dice Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. "A esserecolpita èsoprattutto la Sardegnae, versometà settimana, anche ilversante tirrenico. In ogni caso, nei prossimi giorni farà molto caldo più o meno ovunque - aggiunge Giovannini - forse sarà esclusa solo la zona alpina".



"Certamenteal primo arrivo di aria più fresca in quotac'è unabuona probabilitàche si scateninoeventi temporaleschi intensi, che possono essere accompagnati anche dagrandine evento forte", osserva Bernardo Gozzini, direttore del Lamma, l'ente di riferimento per le previsioni meteorologiche e il monitoraggio climatico regionale costituito da Consiglio Nazionale delle Ricerche e Regione Toscana. "E, a causa dell'energiaaccumulata, c'è anche unamaggiore probabilitàdiattività elettrica, dunquefulmini". I fulmini possono costituire unacausa scatenanteper gliincendi, ma sonoeventi che si verificanoraramente: "Il99% degli incendi sono causati dall'uomo- commenta Gozzini - e lecause naturalisonomolto rare".



Al momento, però, le previsioni mostrano un'alta pressione persistente sull'Italia, contemperature che si manterrannoelevate almenofino alla fine della settimana. L'attualeondata di caloreè, infatti caratterizzata da unaconfigurazione di tipo 'omega', cheinibisce la formazione di temporali. "Iventi chegirano insenso antiorario sull'Atlantico- aggiunge Gozzini -richiamano aria calda dal Nord Africaconcentrandola proprio sulla nostra penisola, e unaseconda area di alta pressionesi forma suiBalcani, creando laconfigurazione a omega. Questaspinge l'aria calda verso il basso, provocando l'aumento delle temperature - continua Gozzini - ed èmolto stabile".



