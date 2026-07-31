Si pensavafosse unasteroide sin dalla sua scoperta avvenuta nel1998, einvece è unacometa, con unacodacosìdeboleda essereinvisibileallamaggior parte degli osservatori terrestri:si tratta dell'oggetto identificato con la sigla1998 SH2 che ora, a seguito della scoperta pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, riceverà ilnome provvisorio di P/1998 SH2. A svelarne la vera natura è stata la suatraiettoria irregolare, studiata grazie ad alcuni potenti telescopi durante il suopassaggio ravvicinato con laTerra del 28 agosto 2025, avvenuto a unadistanza di circa3 milioni di chilometri. La ricerca è stata guidata dall'italiano Davide Farnocchia del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, e ha partecipato anche il Centro di coordinamento per gli oggetti vicini alla Terra (Neocc) dell'Ufficio di difesa planetaria dell'Agenzia Spaziale Europea, situato a Frascati.

Quando, nell'agosto 2025, gli astronomi si sono resi conto che 1998 SH2 non era nella posizione prevista, hanno capito che qualcosa di diverso ne stava influenzando il movimento. "Dopo aver misurato leperturbazioni non gravitazionali che influenzano il moto di 1998 SH2 - dice Farnocchia - e aver constatato che non erano compatibili con unasteroide,abbiamo ipotizzato che potesse trattarsi di una cometa attiva".

I ricercatori hanno osservato l'oggetto con il Canada-France-Hawaii Telescope, situato alle Hawaii, e con due telescopi dello European Southern Observatory (Eso) in Cile. Le immagini così raccolte hanno infine mostrato lapresenza di una coda, anche se moltodebole. Il risultato getta nuova luceanche sulle cosiddette'comete oscure', una classe di oggetti che, come 1998 SH2, non hanno l'aspetto di cometema si comportano come tali: gli autori dello studio suggeriscono chepotrebbero anch'esse rivelarsi comete comuni,se osservate contelescopi sufficientementepotenti.