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L'atmosfera stessa può contribuire a ridurre il metano, un gas serra molto più potente della CO2 nel trattenere il calore. Un evento simile, infatti, è successo 20mila anni fa durante l'ultima era glaciale, quando le reazioni chimiche tra le polveri minerali presenti nell'aria e il sale marino hanno aiutato l'atmosfera a rimuovere il metano, facendone così abbassare le concentrazioni. Lo ha scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Science da un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall'Istituto di Chimica Fisica Blas Cabrera del Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica (Csic) spagnolo.
Il lavoro, al quale ha partecipato anche l'Italia con Università di Milano-Bicocca e Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, è frutto della collaborazione tra Spagna, Italia, Argentina, Svizzera e Stati Uniti. I ricercatori coordinati da Alfonso Saiz-Lopez hanno combinato simulazioni avanzate con l’analisi delle informazioni conservate nelle carote di ghiaccio dell’Antartide e della Groenlandia, che hanno permesso di individuare le tracce della chimica atmosferica del passato.
"I risultati mostrano - afferma Andrea Spolaor del Cnr-Isp, tra gli autori dello studio - che durante l’ultima era glaciale il metano non diminuì soltanto perché ne veniva emesso meno, ma anche perché l'atmosfera era più efficiente nel rimuoverlo. Le grandi quantità di polvere minerale presenti nell’atmosfera interagirono con il sale marino, favorendo la produzione di specie di cloro altamente reattive. Abbiamo scoperto - continua Spolaor - che proprio queste reazioni aumentarono la capacità dell’atmosfera di rimuovere il metano, riducendone la permanenza atmosferica di circa il 20%".