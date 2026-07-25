L'attuale fenomeno climaticoEl Niño, fluttuazione naturale della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale, èdestinato a diventareil più imponente degli ultimi 150 anni. Inoltre l'ondata di calore sprigionata dall'oceano, combinata con ilriscaldamento provocato dai cambiamenti climatici diorigine antropica, renderàprobabilmente il2027 il più caldo mai registrato, oltre a innescarefenomeni meteorologici estremiin molte aree del mondo. E' quanto denunciano le testimonianze di esperti raccolte in un articolo pubblicato sul sito della rivista Nature.



In base alle proiezioni di una serie dimodelli climatici, il picco di questo El Niño è destinato a superare il precedente record con un margine "davvero sbalorditivo", afferma Zeke Hausfather, climatologo di Berkeley Earth, organizzazione di ricerca no-profit della California. "Non è da escludere - sottolinea - che l'evento possa combinarsi con il cambiamento climatico portando le temperature medie globali del 2027 fino a 1,7°C al di sopra della media preindustriale".



Dati alla mano, le elevatetemperature superficialidell'Oceano Pacificoe i regimi deiventi si sonointensificati rapidamentea partire dagiugno. Nel suo ultimo bollettino , la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) statunitense ha stimato unaprobabilità diquattro su cinquecheentro la fine dell'annosi sviluppi unevento "molto forte", con la "quasi certezza che le condizioni associate a El Niño persisteranno almeno fino all'aprile 2027".



"Al momento - aggiunge Michelle L'Heureux, meteorologa della Noaa e responsabile del team dell'agenzia dedicato alle previsioni Enso a College Park, nel Maryland. -stiamo osservandotutti isegnali di un'interazione atmosfera-oceanoestremamentevigorosa in tutto ilPacifico equatoriale. Tutto ciò rafforza la nostra convinzione che assisteremo a unEl Niño destinato a collocarsi tra i più intensi mai registrati". Secondo Hausfather, infine,anche il 2026potrebbe essere un annorecord per ilcaldo. Non solo: "la sequenza di ondate di calore, siccità, inondazioni e incendi associata a El Niño - aggiunge - avràripercussioni anche sulle economie".

"L'attuale fenomeno - conclude Justin Mankin, ricercatore climatico presso il Dartmouth College di Hannover - oltre a mettere sotto stress ecosistemi e oceani, e ridurre la quantità netta di carbonio che essi assorbono dall'atmosfera, potrebbe causareperdite economichepari a10.000 miliardi di dollari entro il 2032".