Il cervello invecchia più in frettaquando si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, probabilmente a causa dell'infiammazione causata dallostress cronicodovuto alle persistenti difficoltà economiche. E' quanto emerge dallo studio condotto su oltre 2.700 persone nel Regno Unito dai ricercatori dell'University College di Londra. I risultati sono pubblicati sulla rivista Innovation in Aging.



Lo studio dimostra che lepersone condifficoltà economiche persistentio un basso reddito nella prima età adulta e nella mezza età ottengonorisultati peggiorineitest cognitivifatti a53 anni. Esaminando un sottogruppo di persone sottoposte a risonanza magnetica cerebrale, i ricercatori hanno osservato che unbasso reddito persistentesiassocia a unasalute cerebrale peggiore(inclusa una maggiore atrofia del cervello) in età avanzata (dai 69 ai 71 anni). Questi legami si confermano anche dopo aver tenuto conto di fattori che potrebbero falsare i risultati, come le capacità cognitive nell'infanzia, il livello di istruzione e le condizioni di svantaggio socioeconomico durante l'infanzia.



L'associazione tra difficoltà finanziarie e una peggiore salute cerebrale in età avanzata risultapiù fortenegliuomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficilee in coloro che presentano unavariante del gene APOEassociata a un maggiorerischio diAlzheimer.



"La maggior parte degli studi sull'invecchiamento cognitivo analizza le difficoltà economiche in un singolo momento. Il nostro studio, che utilizza dati raccolti nell'arco di diversi decenni, ci permette di vedere che sono le difficoltà accumulate nel corso degli anni a essere associate agli esiti peggiori per la salute cognitiva, piuttosto che episodi occasionali di difficoltà", afferma il ricercatore Jacques Wels.



"I nostri risultati - aggiunge la coordinatrice dello studio, Praveetha Patalay - suggeriscono chesostenere lepersone condifficoltà economicheeridurre lapovertà cronicapotrebbecontribuire anche aprevenire in futuro ildeclino cognitivoe icasi di demenza".