"Se anche organismi privi di sistema nervoso sono in grado di modificare, sincronizzare e coordinare il proprio comportamento in presenza di altri individui - dice Umberto Castiello, coordinatore dello studio - allora dobbiamo forse ripensare le origini e i confini stessi dei fenomeni sociali. La socialità potrebbe avere radici evolutive molto più antiche e profonde di quanto immaginiamo - continua Castiello - e non essere una prerogativa esclusiva degli organismi dotati di un cervello".