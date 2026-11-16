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Anche le piante stanno meglio in coppia: crescono più in fretta, si coordinano tra loro e modificano il loro comportamento quando hanno accanto una compagna. Lo dimostra la ricerca italiana dell'Università di Padova pubblicata sulla rivista Current Biology. I risultati suggeriscono che il comportamento sociale potrebbe andare oltre i confini del regno animale.
"Se anche organismi privi di sistema nervoso sono in grado di modificare, sincronizzare e coordinare il proprio comportamento in presenza di altri individui - dice Umberto Castiello, coordinatore dello studio - allora dobbiamo forse ripensare le origini e i confini stessi dei fenomeni sociali. La socialità potrebbe avere radici evolutive molto più antiche e profonde di quanto immaginiamo - continua Castiello - e non essere una prerogativa esclusiva degli organismi dotati di un cervello".
Le piante rampicanti, come quella di pisello, si allungano ed esplorano lo spazio circostante alla ricerca di un sostegno a cui aggrapparsi. I ricercatori hanno osservato che, in presenza di una vicina, le piante si muovono più velocemente ed esplorano un’area più ampia rispetto a quelle cresciute da sole. Non solo: coordinano meglio i tempi dei propri movimenti, crescono più in fretta e, nelle foglie più alte, presentano più clorofilla, il pigmento verde alla base della fotosintesi.
L'effetto della compagnia si riscontra anche nell'aria: se sono accoppiate, alcune delle sostanze chimiche volatili emesse aumentano per un breve momento poco prima che la pianta raggiunga la sua massima velocità. "La presenza di un’altra pianta non si limita a influenzare la crescita - commenta Bianca Bonato, prima firmataria della ricerca - ma modifica anche le dinamiche del movimento e la loro relazione con i segnali chimici emessi nell’ambiente".