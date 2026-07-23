Per migliaia di annil’Europaè stata un inferno dominato dagliincendi:ad alimentarli eranoenormi praterie di felci che avevanosostituitoleforeste.A ricostruire le difficili condizioni che esistevano alla fine delTriassico, 201 milioni di anni fa, è lo studio coordinato da Bas van de Schootbrugge, dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi, e pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

La fine del Triassico ha coinciso con una dellegrandi estinzioni di massa, che portò alla scomparsa di molte specie, come gli anfibi giganti, e aprì al dominio dei dinosauri. Alla base di queste trasformazioni vi fu quasi certamente l’intensaattività vulcanica globaledovuta allaframmentazionedel supercontinentePangeache portò all’immissione nell’atmosferadi enormi quantità diCO2che provocò un riscaldamento globale compreso tra i5 e 10 gradi.

Quei cambiamenti hanno portato allatrasformazione degliecosistemi portando al quasi completo collasso di molte piante, soprattutto gli alberi e aprirono la strada alla diffusione delle felci.

Analizzando ora una serie di quattro carotaggi del terreno risalenti a quell’epoca i ricercatori hanno trovato traccia di eventi drammatici che interessarono un’area che costituisce ora buona parte dell’Europa. In tutti i campioni i ricercatori hanno individuato una fascia di terreno con importanti quantità di molecole detteidrocarburi policiclici aromatici che si formano durante gli incendi boschivi. Strati che secondo gli autori indicherebbero enormi incendidiffusisul territorio e avvenuti inmaniera ciclica e continuativaper un lungo periodo,tra i 40mila e i 300mila anni. Secondo questi dati l’Europa fu dunque una sorta di inferno di fiammeper lunghissimo periodo e a guidare questi incendi erano appunto le enormi distese difelciche una voltasecchebruciano facilmente mentre le loroprofonde radici rimangonoprotette nel terreno.