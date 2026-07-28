Itumori si sviluppano in modo diverso da individuo a individuo, anche in presenza deglistessi fattori di rischio, perché l'evoluzione della malattia è legata alpatrimonio geneticodi ciascuno: lo dimostra lo studio sui topi condotto dal Centro tedesco per la ricerca sul cancro (Dkfz) con le università di Cambridge, Edimburgo e Yale. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, forniscono nuove informazioni sulle prime fasi dello sviluppo tumorale e potrebbero rappresentare nel lungo termine un passo importante verso una medicina oncologica più precisa e personalizzata.



Lo studio ha preso in esameoltre 580 tumoriepatici provenienti daquattro ceppi di topi geneticamente distinti. Le differenze genetiche tra i quattro ceppi corrispondevano approssimativamente alle differenze riscontrate nella popolazione umana. Tutti gli animali sono stati mantenuti in condizioni identiche ed esposti allo stesso agente cancerogeno, eppure itumori si sonosviluppati in modi diversia seconda del loro patrimonio genetico.

Sebbene si fosseroattivate lestesse cascate di segnali molecolari, è stato poi ilbackground geneticoa influenzare il tipo di mutazioni acquisite, il grado di stabilità del genoma delle cellule tumorali e la velocità di sviluppo del tumore. Sono state riscontratedifferenze significative neltempo di latenzatra i quattro ceppi di topi, differenze che, curiosamente, non erano correlate al numero o al tipo di alterazioni genetiche. Un'altra osservazione rilevante è stata che, in uno dei ceppi, un numero inferiore di alterazioni genetiche è stato sufficiente a indurre la trasformazione maligna delle cellule e a garantire la sopravvivenza del tumore rispetto agli altri tre ceppi di topi.



I ricercatori hanno quindi dimostrato per la prima volta, in condizioni rigorosamente controllate, quanto l'interazionetrapredisposizione genetica efattori ambientalidetermini ildecorso dello sviluppodelcancro. I risultati suggeriscono che anche differenze relativamente piccole nel genoma possono avere effetti significativi sul rischio di cancro, sulla biologia tumorale e, potenzialmente, persino sulla risposta alle terapie.