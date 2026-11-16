Già15.000 anni fa, ben prima dell'avvento dell’agricoltura,gli esseri umani modellavano l’argillaper realizzarestatuette. Leimpronte digitaliconservate su alcuni manufatti rinvenuti in Israele rivelano che a partecipare a queste attività eranoanche i bambini, coinvolti dagli adulti in un processo creativo che diventava così un’occasione pertrasmettere conoscenzee tradizioni culturali alle nuove generazioni. La scoperta è pubblicata sulla rivista Plos One da un team internazionale guidato dall'Università ebraica di Gerusalemme.



I ricercatori hanno analizzato 154 manufatti figurativi in ​​argillaprovenienti datre siti archeologiciinIsraele, tra cui15 statuettericonoscibili e139 frammenti cilindrici, ritenuti parte di figure più complesse. Tra le 15 statuette identificabili, gliuccelli rappresentano il soggetto più frequente, con 11 esemplari. Le restanti figure comprendono la rappresentazione di unmammifero, di unagazzella e dueforme umane. I manufatti sono opera dei membri dellacultura natufiana, comunità che abitarono la regione tra i 15.000 e gli 11.650 anni fa circa. Si tratta delleprime popolazioni del sud-ovest asiaticoa stabilirsi in insediamenti permanenti o semi-permanenti.



Attraverso l'analisi al microscopio delleimpronte digitalirimaste impresse nell'argilla, i ricercatori hanno rilevato che sia adulti che bambini hanno partecipato alla modellazione e alla decorazione degli oggetti. Alcune impronte appartengono abambini probabilmente dietà inferiore ai dieci anni, offrendo una rara testimonianza dell'apprendimento nelle società preistoriche.



Su unastatuetta dallesembianze umane, gli studiosi hanno individuatodue impronte sovrapposte: una lasciata da ungiovane adulto(o una donna adulta) e l'altra da unbambinonon ancora giunto alla pubertà. La lorodisposizione suggerisce che l'oggettopossa esserepassato di manotra un individuo più grande e un bambino durante la creazione, fornendo unpossibile indiziodi unapprendimento pratico tramandato tra generazioni.



Questiritrovamenti mettono in discussione la tesi, a lungo sostenuta, secondo cui iprincipali progressinell'espressione simbolica sarebberoemersi in concomitanza con l'agricoltura. Al contrario, suggeriscono che leprime comunità di cacciatori-raccoglitoristessero già sviluppandosofisticate tradizioni artistichenei primi insediamenti umani, trasmettendo conoscenze di generazione in generazione e sperimentando nuovi modi per rappresentare il mondo circostante.